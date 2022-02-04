"Programımızdan geri dönüş ve faiz artırımı olmayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, uygulamaya koydukları ekonomi politikasından geri dönüş olmayacağını, faiz artırımına gidilmeyeceğini söyledi. Japonya'da yayınlanan Nikkei Asia'ya konuşan Nebati, Türkiye'de enflasyonun Nisan ayında yüzde 50'ye ulaşmadan tepe yapmasını ve Türk Lirası'nın bu yıl istikrar kazanmasını beklediğini de ifade etti.

272 MİLYARI AŞTI

"Enflasyonda yüzde 50 seviyesini göreceğimizi düşünmüyorum" diye konuşan Nebati, "Lirada daha fazla değer kaybı beklemiyoruz. 2022 yılında yüzde 5'lik büyüme tahmini var" dedi. Kur korumalı mevduat planının toplam büyüklüğünün 272 milyar lirayı aştığını ve bunun 113 milyar lirasının döviz hesaplarından geldiğini belirten Nebati, "Haziran 2023 seçimlerinde tek haneli enflasyonumuz olacak. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacım var ve geriye 17 ayımız kaldı" ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN 45 MİLYAR KAR PAYI

MERKEZ Bankası olağanüstü genel kurulunu dün gerçekleştirdi. Banka 45 milyar lira kar payı, 4.3 milyar lira ihtiyat akçesini hissedarlara dağıtacak. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "45 milyar Türk lirası kâr payı avans tutarının ve 4,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi.