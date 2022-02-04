Şehit yakınları ve gazilerin ödemeleri hesaplarda

Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine Şubat 2022'de toplam 4.789.500 lira ödeme yaptı. Vakıf tarafından Şubat 2022 ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 4.468.500 lira, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 138.000 lira, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 183.00 lira olmak üzere toplam 4.789.500 lira hesaplara yatırıldı. Hak sahiplerine Nisan 2021'den bu yana aylık düzenli 1500 lira ödeme yapılıyor. Vakıf ayrıca hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye olarak 1100 lira, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ek 1500 lira destek sağlıyor. ■ ANKARA

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