Tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 11,10 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak'ta aylık bazda yüzde 11,10, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 10,45 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.

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Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti. Yİ-ÜFE, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi. Sanayinin 4 sektörünün Ocak'ta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29 artış olarak gerçekleşti. Ocak'ta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırmada görüldü. Geçtiğimiz ay fiyatı en fazla artan elektrik, en çok düşen çocuk kazağı oldu.