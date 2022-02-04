Türkiye borçlu ülkeler listesinin sonlarında

SON dönemde korona virüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerde yavaşlama meydana gelirken, ülkelerin geçtiğimiz yıla ait devlet borcu ile Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) arasındaki oranları belli oldu. Buna göre Japonya, yüzde 256,9 ile borçlular listesinin ilk sırasında yer aldı. Visual Capitalist'in hazırladığı görselde, Japonya'yı yüzde 209,9 ile Sudan, yüzde 206,7 ile Yunanistan izledi. Türkiye ise yüzde 37,8'lik oran ile listenin son sıralarında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Borç/GSYİH oranı ABD'de yüzde 133,3, Kanada'da yüzde 109,9, Fransa'da yüzde 115,8 ve Birleşik Krallık'ta yüzde 108,5 oldu.

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