Denizli’yi Antalya’ya bağlayan yolda sona gelindi

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Denizli Çevre Yolu Projesi'nde ikinci etabın bu yıl tamamlanacağını bildirdi. Projenin bu etabıyla zamandan ve akaryakıttan yılda 283.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

KGM'den yapılan açıklamada, Denizli'yi turizmde önde gelen kentler Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'ya bağlayacak Çevre Yolu Projesi'nde çalışmaların sürdüğü, İzmir-Aydın istikametindeki Kumkısık Kavşağı'ndan başlayıp, Denizli-Çardak ayrımına bağlanan ve Kale Kavşağı'nda son bulan yolun 18 kilometrelik birinci kısmının tamamlandığı anımsatıldı. Yolun 14 km'lik ikinci kısmının ise Ankara- Afyon-Uşak istikametinden ve birinci kısım çevre yolundan gelen trafiği Antalya ve Muğla istikametine bağlayacağı belirtilen açıklamada, ikinci etap bu yıl tamamlanarak 2022'de ulaşıma açılacak. ■ SEBAHATTİN ALP