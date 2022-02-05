Nisan’dan itibaren enflasyon düşecek

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca Pendik'te gerçekleştirilen ve iş insanları ile sanayicilerin katıldığı 'Ekonomi Buluşmaları' toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2020 ilk çeyrekte tüm dünyada ekonomik hayat neredeyse durma noktasına geldi. İşyerleri kapandı, tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı. Türkiye bu durağanlıktan en hızlı kurtulan ülkelerden biri oldu. 2021 yılı ikinci çeyrekte yüzde 21.7, üçüncü çeyrekte ise 7.4 büyüdü. Türkiye'nin hızlı toparlanmasının sebebi üretime ve ihracata dayalı ekonomik yapısıdır. Bu durum Türkiye'nin pozitif ve dengeli büyümesine katkı veriyor" dedi.

Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarına büyük ilginin olduğunu dile getirerek, "2 Şubat 2022 itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi" diye konuştu.

DURGUNLUĞU HIZLA AŞTIK

SANAYİ endeksinin ciddi şekilde güçlendiğini aktaran Gürcan, "2022 birinci ayı itibariyle kapasite kullanım oranımızın yüzde 78 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden Türkiye üretime çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin esnafımıza ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı tedbirlerle durgunluğu çok hızlı biçimde aştık" ifadelerini kullandı.

'MALİYETİN ÇOK ALTINDA ENERJİ TEMİNİ SAĞLIYORUZ

JEOPOLİTİK konumdan kaynaklı siyasi krizler sebebiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarının arttığını vurgulayan Gürcan, "Devlet olarak doğalgaz ve elektrikte ciddi desteklerle alış maliyetinin çok çok altında vatandaşımıza enerji teminini sağlıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız da yaptığı çalışma ile dar gelirli ailelerimize önemli destekler veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı üzere elektrikte düşük tarifeden faturalandırma aylık 150 kw'den 210 kw seviyesine çıkarıldı" dedi.

TÜM DÜNYA KÖTÜ ETKİLENDİ

GÜRCAN, salgın döneminde tüm dünyada ciddi fiyat artışları olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi: "Tedarik zincirinin kırılması, imalat sektörünün yavaşlaması, enerji krizlerinin yaşanması sebebiyle tüm dünyada enflasyonist bir ortam oluştu. Dünya genelinde emtia fiyatlarında çok önemli artışlar meydana geldi. 2022 Ocak ayı itibariyle yüzde 48.7'lik enflasyonumuz var. Nisan ayından itibaren enflasyon bir düşüş ivmesi yakalayacak ve devam edecek."