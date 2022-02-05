TürkTraktör yeni modellerini tanıttı

TÜRKTRAKTÖR, New Holland ve CASE markalarının yeni modellerini ilk kez İzmir'deki AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sundu. Firmanın Ticari Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli, Türkiye'nin en geniş katılımlı tarım fuarları arasında yer alan İzmir'deki fuarda yeniden Ege çiftçisiyle hasret gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm belirsizliklere rağmen tarım sektörünün 2022'yi büyük bir umut ve heyecanla karşıladıklarını söyleyen Canbeyli, geçen yıl yaklaşık 48 bin adetle tarihin en yüksek üretimine ulaştıklarını bildirdi. İhracatta da rekor kırdıkları bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Canbeyli, "16 bin 100 civarında bir traktör ihracatı gerçekleştirerek TürkTraktör tarihindeki en yüksek traktör ihracat adedine ulaştık. 130'dan fazla ülkeye ihracat yaptık" dedi.