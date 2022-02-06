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Haberler Ekonomi Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Kastamonu Üniversitesi 98 4/B sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alım ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı.

06.02.2022, 09:45

Kastamonu Üniversitesi 98 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden; "Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek'li 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların' ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır. Sıralamaya girenlerin 1(bir) katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asıl kazananlardan müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...