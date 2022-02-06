TOKİ konutlarına yeni bir indirim kampanyası daha

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mart ayında TOKİ konutlarına dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceklerini bildirdi. Kurum, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Vizyonu" kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların katılımıyla "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla Antalya Belek'te bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

"Ülkemizi sürdürülebilir kalkınmanın örnek ülkesi yapacağız. 'Yeşil Kalkınmanın lider ülkesi, Allah'ın izniyle Türkiye olacak" diyen Bakan Kurum, Türkiye'nin yeşil kalkınmadaki en temel düsturunun "tabiatı koruyarak güçlenmek, vahşi bir ekonomi anlayışıyla değil, milletin ve doğanın refahını sağlama düsturuyla kalkınmak" olduğunu vurguladı. Kurum, kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de bilgi vererek 2,8 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, sahada inşası devam eden 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutun da yatay mimariye, her bölgenin özgün mimarisine uygun olarak inşa edildiğini aktardı. Geçen yıl 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Bakan Kurum, "2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ'nin payını yüzde 14'e yükselttik" diye konuştu.

YIL İÇİNDE 2 İNDİRİM YAPTIK

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yıl içinde iki ayrı indirim yaptıklarını ve yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladıklarını belirten Kurum, "Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2022'DE IZMİR'DE EVİNE KAVUSTURAMADIGIMIZ TEK BIR DEPREMZEDE BIRAKMAYACAGIZ

AFET bölgelerindeki dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya'da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir'de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir'e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz." diye konuştu. Kurum, 2022'de İzmir'de evine kavuşturmadıkları tek bir depremzede bırakmayacaklarını da vurguladı. Kurum, İstanbul'daki dönüşüm çalışmalarına ilişkin "Esenler'de 60 bin konutluk, Türkiye'nin sıfırdan kurulan ilk akıllı şehrini inşa ediyoruz. Burası yüksek teknoloji ve sıfır atık uygulamalarıyla diğer şehirlerimize örnek olacak." şeklinde konuştu.