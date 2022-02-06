Urla’da 349 milyonluk arsa satışı onaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı (TOKİ) Aralık ayında İzmir'de kamuya ait 93 arsayı satışa çıkardığını duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalarda satışa çıkarılan Urla İçmeler mahallesindeki 58 bin metrekare büyüklüğündeki 5 parselin 349 milyon liralık satışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Urla İçmeler'de toplam 28 bin 742 metrekare alan bir bütün halinde satıldı. Bu araziler en yüksek fiyatı 201 milyon lira ile veren Çekiçoğlu Makine Medikal'e geçti. 18 bin 93 metrekarelik araziyi de 149 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Çekiçoğlu Makine Medikal aldı. İçmeler'deki 11 bin 776 bin metrekarelik arazinin sahibi ise 89 milyon lira ile en yüksek teklifi sunan Nuça Enerji Sanayi oldu.

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