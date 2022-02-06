Yerli uçak HÜRKUŞ’un simülatörü HAVELSAN’dan

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ-B için yerli simülatör HAVELSAN tarafından üretildi. Gerçeklik hissini artırarak simülasyon ortamı oluşturulan yerli sistemle pilotlar, birebir gerçek uçuş yapacak. Simülatör yardımıyla zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacak. Az zamanda çok sayıda HÜRKUŞ pilotu eğitilmiş olacak. Türk mühendisler tarafından geliştirilen HÜRKÜŞ- B simülatörü ilk kez görücüye çıkarken, yerli sisteme ilişkin bilgi veren HAVELSAN yetkilileri, "Türkiye'de üretilen bütün uçakların simülatörlerini HAVELSAN olarak yapıyoruz. HÜRKUŞ-B eğitim uçağının simülatörü de onlardan bir tanesi. Bu sistemle gerçeklik hissini artıran bir ortamı oluşturduk" dedi. ■ BETÜL USTA/ANKARA

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