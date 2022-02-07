3 oda başkanı güven tazeledi

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) çatısı altındaki esnaf odalarında kongre heyecanı bu hafta sonu da devam etti. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası, İzmir Kitap Kırtasiye Odası ile İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası üyeleri, yeni başkanlarını seçmek için dün sandık başına gitti. Başkan adayları seçim öncesi yeni dönemde yapacakları projeleri üyelere açıkladı. İESOB'a bağlı 3 odada başkanlık yarışı büyük rekabet içinde geçti. Yapılan seçimler sonrası 3 esnaf odasının başkanları seçimi kazanarak üyelerden güven oyu aldı. İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı seçimleri Bayraklı'daki Tepekule İş Merkezi'nde gerçekleşti. Odanın mevcut Başkanı Emin Bağcı ile aday Kemal Sümer başkanlık için yarıştı. Her iki adayın da projelerini anlattığı ve 1203 üyenin oy kullandığı kongrede, 676 oy alan mevcut Başkan Emin Bağcı yeni dönemde de İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası'nın başkanı seçildi. Gergin geçen kongrede Bağcı'nın rakibi Sümer 527 oy aldı.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

İzmir Kitap Kırtasiye Odası Başkanlığı seçimine de iki adayla gidildi. Konak'taki İESOB binasında yapılan seçimde mevcut Başkan Hulusi Demir'in karşısına daha önce Demir'in yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Bülent Şençiftçi aday olarak çıktı. Kongrede 194 üye oy kullanırken, seçimin galibi 158 oy alan mevcut başkan Hulusi Demir oldu. Şençiftçi 35 oyda kalırken, 1 oy da geçersiz sayıldı. Bir dönem daha görev için güven oyu alan Demir büyük sevinç yaşadı.



İKİ RAKIBINE FARK ATTI

İZMİR Şekerciler ve Pastacılar Odası'nda ise 3 aday yarıştı. Atatürk Stadı'ndaki Hakem Dayanışma Derneği'nde yapılan kongrede, aday olan mevcut Başkan İhsan Esen'in karşısına rakip olarak geçmiş dönemlerde odada başkanlık yapan Hamdi Yapıcı ile Mahmut Tanrıkulu çıktı. Seçim sonunda Başkan İhsan Esen güven tazeleyerek 322 oyla tekrar başkan seçildi. Kongrede Yapıcı 111, Tanrıkulu ise 94 oyda kaldı.

METİN BURMALI