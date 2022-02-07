Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, 41 akademik personel alacağını bildirdi.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlana başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel şartları taşıyor olması ve belirtilen başvuru tarihleri arasında bildirilen başvuru evraklarını şahsen / posta yolu ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü- İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.