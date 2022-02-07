Hazır giyimciler İzmir’de çalışacak eleman bulamıyor

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, "Hafta Başı Sohbetleri'nin" bu haftaki konuğu oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sertbaş, "Biz hazır giyimciler olarak İzmir'de işsizlik var diyemiyoruz. Bugün iki dev firma billboardlara eleman ilanı veriyor. Bu kadar işsizlik rakamları dönen bir ortamda bir ilanım ile fabrikamın önünde kuyruk olması gerekiyor. Profesyonel iş bulma kurumlarına ilanlar veriyoruz ama kimse gelmiyor" dedi.

● EHKİB olarak 2021 yılı sizin için nasıl geçti? 2022 yılından beklentileriniz nelerdir?

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2021 yılını yüzde 14 artışla 1 milyar 489 milyon dolar ihracat performansıyla kapattı. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise İspanya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve ABD oldu. İhracat hedefimize ulaşmamızda tasarıma yaptığımız yatırımın payı büyük. Türkiye'nin en katma değerli ihracat yapan sektörleri arasındayız. 2021 yılı Türkiye geneli ihracat birim fiyatı 13,3 dolarken 2021 yılı EHKİB ihracat birim fiyatı 16,9 dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün birim fiyatları Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor.

DÖNÜM NOKTASI OLACAK

● 2023 yılında sektörünüz hangi noktalara gelecek?

Cumhuriyetin yüzüncü yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında hedef 25 milyar dolara ulaşmak olacak. Bazı durumlarda hedefler gerçekleşmeyebiliyor. Tüm dünyayla birlikte Türkiye'nin de ticareti aynı oranda daraldı. Biz de planladığımız ivmeyi yakalayamadık. Yine de ihracatımız için gelen haberler olumlu. Ocak ayı ihracatımız 2021 yılı Ocak ayına göre yüzde 8 artışta. Bir önceki Şubat ayına göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Bizim için Mart ve Nisan ayları çok önemli. 2023 bizim için dönüm noktası.



● İzmir ve Ege Bölgesi'nin hazır giyim ve konfeksiyonda sahip olduğu potansiyeli nedir?

İzmir, ihracatta Türkiye'nin en büyük ikinci kenti. İç piyasada zayıf kaldık. Bundan 20 yıl önce güzel firmalarımız varken şu anda sadece gelinlik ve abiyede iyiyiz diyebiliyoruz. Aslında İzmir ihracat açısından Türkiye'nin en büyük potansiyeli olan şehirlerinden biri. Müşteriler İstanbul'u bırakıp, İzmir'de alım yaptığı firma sayısını yükseltmeye çalışıyor. Ama bazı sıkıntılarımız var. Senelerce direkt uçuş talebinde bulunduk. Şu an nispeten iyi durumdayız ama yine de yetersiz. Bu sorun tam anlamıyla çözülürse İstanbul'un ihracat rakamlarının yüzde 35'ini bulabiliriz. Ben de Doğu Anadolu'da yer bakıyorum. O bölgede sektörümüzde çalışmak isteyen genç sayısı buralara göre bir hayli fazla. Biz burada çalışacak kimseyi bulamazken orada 8 bin hazır giyim ve konfeksiyon işçisi İŞKUR'a kayıtlı ve iş bekliyor.

ÜRETİM REKLAMI GEREK

● İzmir'de konfeksiyon sektörünün işçi bulamama sorunu mu var?

İşçilik problemi ayrı bir boyutta. Biz ne ara ne de ana eleman bulamıyoruz. Bu durum maaşla da alakalı değil. Hazır giyimciler olarak İzmir'de işsizlik var diyemiyoruz. Bugün iki dev firma billboardlara işçi ilanı veriyor. Bu kadar işsizlik var denilirken bir ilanımla fabrikamın önünde kuyruk olması lazım. Verdiğimiz eleman ilanlarına kimse gelmiyor. O nedenle üretimi kaydırmamız gerekiyor. Bu durumun önüne geçebilmek için öncelikle üretimin reklamını yapmamız lazım. Hizmet sektörünü tercih eden gençlerimizde 'üretimde de çalışabilirim' algısı yaratmamız şart. Üretimde çalışanın eline daha fazla para geçmeli. Burada bir devlet desteği gerekebilir.

PARİS VE MÜNIH'TEKI FUARLARA KATILACAGIZ

Birlik olarak projelerinizden bahsedebilir misiniz? Birliğimizde istihdam ettiğimiz çevre mühendisimiz tüm üyelerimize birebir danışmanlık hizmeti verecek. EHKİB olarak sürdürülebilirlik alanında yürüttüğümüz UR-GE projemize devam edeceğiz. 2022'de ulusal bir inovasyon gündemi oluşturma gayretinde olacağız. Temmuz'daki PV Manufacturing Paris fuarı ile Eylül'deki Münih Fabric Start fuarlarının hazırlıklarına başladık. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile ortak bir Almanya Sektörel Ticaret Heyeti organize etmeyi planlıyoruz. Mart ayında İzmir'de 2. Danimarka Alım Heyeti organizasyonumuzu yapacağız. Ege Bölgesinin hazır giyim sektörünü uluslararası boyutta tanıtmak amacıyla AHA (AegeanHasApparel) isimli projemize başladık.

MERT ALPDÜNDAR