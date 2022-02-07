İklim dostu projelere 37 milyar aktaracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla Antalya Belek'te düzenlenen istişare toplantısının sonuç bildirgesini açıklarken, İller Bankası eliyle belediyelerin "iklim dostu" projelerine 2022 yılında 37 milyar TL kaynak aktaracaklarını ve belediyelere çevreyi kirletmeyen, vatandaşın sağlığına zarar vermeyen elektrikli ve hibrit motorlu araç hibe edeceklerini söyledi. 81 ile afet erken uyarı sistemleri kurulacağını ve şehirlerin yeşil finansman imkanlarının artırılacağını ifade eden Kurum, "Çevreyi kirletenlerden elde edilen gelirleri temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi tesislerine teşvik olarak vereceğiz" dedi.