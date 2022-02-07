İşitme engelli ailelerin çocukları Macera Park’ta

İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli ebeveynlerin konuşabilen çocukları CODA'ları ve konuşamayan çocukları DODA'ları ara tatilin sonunda Karşıyaka'daki Macera Park'ta ağırladı. 25 çocuk ilk kez geldikleri parkta heyecan dolu bir gün yaşadı. Bora Atak çok eğlendiğini söyleyerek, "Bazı parkurlarda zorlandım ancak çok keyifli bir deneyimdi" dedi. Eray Akbalık ise "Macera Park'a ilk defa geldim. Tırmanma parkuru favorimdi. Çok eğlenceli bir gün geçirdim" şeklinde konuştu. Tanem Erşan da arkadaşlarıyla birlikte Macera Park'ta çok keyifli dakikalar geçirdiğini ifade ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum hem arkadaşlarımı da çok özlemiştim. Çok güzel vakit geçirdik" dedi.