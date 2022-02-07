Motokuryeler için yeni yasal düzenleme yolda

Motokuryelerin son günlerde ücret artışları ve özlük hakları için yaptığı eylemlerin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) şirketlere yönelik yeni yaptırımlarda bulunmak üzere harekete geçti. Krizin temel kaynağı olan "esnaf kurye" modelinden hızla kadroya geçişi sağlamak maksadıyla ilk etapta mevcutta yüzde 10 olarak uygulanan "özmal" şartı kısa sürede artırılacak. Böylece şirketler daha fazla kuryeyi istihdam etmek zorunda olacak. Ayrıca motokuryelerin kaza geçirmesi halinde kargo şirketi sorumlu olacak. Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, motosikletli kuryelerin sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını isteyerek "İşletmeler çalışanların taleplerini karşılamalı" dedi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK