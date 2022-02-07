Otomotivde Ocak’ta 2,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin Ocak ayındaki ihracatının 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan sektörün toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,7 oldu. Ocak ayında en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi" ihracatı yüzde 7 artarak 951 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. "Binek otomobil" ihracatı yüzde 21 azalarak 654 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 3 artarak 440 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 39 artarak 65 milyon dolar olarak gerçekleşti.