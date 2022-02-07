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Haberler Ekonomi Sanayiye gaz kısıntısı sona eriyor

Sanayiye gaz kısıntısı sona eriyor

Son dakika haberi...BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır" denildi.

07.02.2022, 15:23 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022, 15:46

Sanayiye gaz kısıntısı sona eriyor

Son dakika haberleri...BOTAŞ, İran'dan gelen doğal gazda yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek enerji tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıklamıştı. BOTAŞ'tan yapılan yeni açıklamada, uygulanan kısıntının yarın sabahtan itibaren sonlandırıldığı açıklandı.

BOTAŞ DUYURDU: ENERJİ KISINTISI YARIN SAAT 08:00'DE SONA ERECEK

BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntının yarın sabah saatlerinden itibaren sonlandırıldığını bildirdi. BOTAŞ'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.