Türkiye modeline küresel tanıtım

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide Türkiye modelini dünyaya anlatmak için kolları sıvadı. Bakan Nebati, yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatma amacıyla bugün Londra'ya gidiyor. Bakan Nebati, iki günlük program kapsamında uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Nebati, yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verecek. Nebati, Londra'dan sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek. Toplantıları Ferit Şahenk'in ana ortakları arasında yer aldığı İngiltere'deki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome Group düzenleyecek. Toplantıda Türk ekonomisinin yatırımcılar için avantajları paylaşılacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, 2 Şubat itibariyle kur korumalı hesaplardaki tutarın 281 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA