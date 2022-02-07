Yaşar Üniversitesi Agroexpo’ya katıldı

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, İzmir'de dün sona eren Agroexpo 17. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katıldı. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin standını ve diğer katılımcıları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Yiğitbaşı, "Akademik ve sektörel çalışmalarla, iş birlikleriyle, projelerle ve nitelikli mezunlarla sektöre yön vererek ivme kazandırmak istiyoruz" dedi. Fakülte öğrencilerini tarım alanında en yenilikçi ve yetkin bilgilerle donatmak istediklerini aktaran Yiğitbaşı, "Tarım 4.0 uygulamaları ile inovasyona ve bilgiye dayalı bir ekonomi ile verimlilik artışı sağlanması ve tarımda optimum üretim seviyesine ulaşılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.