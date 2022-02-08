Hazine ve Maliye Bakanlığı o haberleri yalanladı: Böyle bir açıklama olmamıştır

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan "Bakan Nureddin Nebati, Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi" şeklinde açıklamanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı mecralarda Sayın Bakanımızın Londra'da yaptığı bir toplantıda, 'Türkiye'de enflasyonun yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebepten yükseldiğini söyledi' şeklinde açıklaması yer almaktadır, Sayın Bakanımızın böyle bir açıklaması olmamıştır. Katılımcının yanlış anlamasından kaynaklanmaktadır."