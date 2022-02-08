Hizmetler sektöründe çalışanlar dernek kurdu

İzmir'de kafe, restoranlardaki servis, mutfak çalışanları ve müzisyenleri de bünyesinde bulunduran Hizmet Sektörü Çalışanları Derneği kuruldu. Dernek, hizmet sektörünün her kolunu temsil edecek. Hizmet Sektörü Çalışanları Derneği Başkanı Gülper Ergün, pandemi döneminde sektörün zor günler geçirdiğini ve bir çok sorunun gün yüzüne çıktığını belirterek "Dernek tamamen ihtiyaçtan doğdu" dedi.

Dernek yapılanmasında bar, mutfak, servis çalışanlarının, müzisyenlerin ve işletmelerin temsilcilerinin yer aldığını ifade eden Ergün, masaya çözümleri konuşmak için oturacaklarını vurguladı. İlk olarak Akademi Projesini hayata geçireceklerini belirten Ergün "Sektördeki tecrübesine eğitimini de katarak ilerlemek isteyen arkadaşlarımıza standardizasyon, süreklilik, muhasebe, maliyet analizi, stok maliyeti, iletişim gibi konularda 240 saatlik ücretsiz eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bu süreçte İŞKUR'la, halk eğitimle, üniversitelerle ve Birleşmiş Milletler ile görüşmeler yaptık. Tüm kurumların desteğini alarak ilerliyoruz" dedi.

ÜCRETSİZ EĞİTİM

Bu eğitimle, sektör çalışanlarının getir-götür işi yapan bir eleman olmaktan çıkıp sektörün tüm işleyişine hakim nitelikli personele dönüşeceğini belirten Ergün, "Sektörde bu işin eğitimini almadan, başka bir iş bulamadığı için çalışanlar var. Bu eğitimlerle her biri POS analizi, maliyet analizi yapabilen, muhasebesini ve işleyişini bilen vizyoner bir bakış açısına sahip olacak. Aldığı eğitimle yaptığı işin, sahip olduğu mesleğin iç dinamiklerini öğrenmiş olacak ve masaya 'Ben sizin için gerekliyim, maaşım da bu' diyebilecek özgüvenle oturacak. Sektör çalışanları kadar işletme sahiplerinin vizyonlarını geliştirmesine de ihtiyaç var. Çoğu işletme, analizlerini doğru yapamadıkları için kar- zararlarını fark edemeden batıyor" diye konuştu.

TOLGA TEKİN