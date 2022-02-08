İstanbul-İzmir Otoyolu yatırımların önünü açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul ile İzmir arasındaki kara yolu ulaşımını 3,5 saate indiren ve binlerce kişinin istihdamını sağlayan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, geçtiği illerin ekonomisine de olumlu katkı sağladığını ve yeni yatırımların önünü açtığını ifade etti. İ

stanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa ile İzmir gibi nüfusu yoğun iller ile Türkiye'nin dünyaya açılan önemli ihracat kapısı niteliğindeki bölge genelini ilgilendiren projenin yerel kalkınmaya da yarar sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, otoyolun bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırdığını, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

54 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Otoyol güzergahı boyunca bulunan dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personelin istihdam edildiğini vurgulayan Karaismailoğlu, otoyolla şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdiğini bildirdi. Karaismailoğlu, proje sayesinde bölgedeki illerin kapasitelerinin üzerine çıktığını, yeni yatırımların da önünün açıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: "Proje sonrasında güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı, 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı, 61 bin de yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı arttı.

Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü. Proje, üretim sektöründe gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) 8,5 milyar lira katkı sundu. Otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni organize sanayi bölgesi (OSB) konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı, burada da 54 bin personel istihdam ediliyor."

TARIM SEKTÖRÜNE DE BÜYÜK KATKISI OLDU

TARIM sektöründe de proje sonrasında gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, tarım alanlarında 300 bin dekar ekili alan artışı, üretim hacminde de 408 bin ton artış sağlandığını kaydetti. Karaismailoğlu, hayvancılıkta da küçükbaşta 713 bin, büyükbaşta da 350 bin hayvan artışı görüldüğü bilgisini verdi.