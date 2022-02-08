Kalifiye eleman adeta karaborsada

Torbalı'da kalifiye eleman sıkıntısı büyürken Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Endüstri meslek lisesi metal bölümünden geçen yıl 28, mobilya bölümünden 5 öğrenci mezun oldu. Sayılar çok yetersiz" dedi. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, Pancar OSB Başkanı Mahmut Ünlüsoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun'un katıldığı toplantıya sanayiciler ve eğitimciler de yoğun ilgi gösterdi.

TTO Başkanı Olgun, "İlçemizde 65 bin çalışan bulunuyor ve en az 5 bin mesleki eğitimi alvmış kalifiye elemana daha ihtiyaç var. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde çalışacak elemanlar adeta karaborsaya düşmüş durumda. 7-8 bin TL maaş ile talaşlı imalatta çalışacak personel bulamıyoruz. Mesleki eğitimde Torbalı üs ilan edilmeli. Mesleki eğitim kampüsü kurulmalı" dedi.