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Haberler Ekonomi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde personel alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde personelalacağını açıkladı.

08.02.2022, 09:04

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü daimi işçi statüsünde personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 33 daimi işçi statüsünde personel istihdamına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

İlanlar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün personel alımı, deniz trafik operatörü, ikinci kaptan, büro personeli ve mühendis istihdamını kapsıyor.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...