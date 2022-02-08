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Haberler Ekonomi ‘TEKNOFEST Azerbaycan’ın tanıtımı Bakü’de yapıldı

TEKNOFEST Azerbaycan’ın tanıtımı Bakü’de yapıldı

8.2.2022

‘TEKNOFEST Azerbaycan’ın tanıtımı Bakü’de yapıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST Azerbaycan) tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Azerbaycan ve Türkiye'den yetkililer, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve çok sayıda davetli katıldı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in bir hayalle başladığını ve Türk milletinin ortak olduğu seferberlikle 5. yılına ulaştığını söyledi.

Selçuk Bayraktar, "Şayet Türkiye dışında bir TEKNOFEST gerçekleştireceksek bunu ilk olarak kader birliği yaptığımız can kardeşlerimizin topraklarında yapmalıyız dedik. Bu sebeple Türkiye dışındaki ilk TEKNOFEST'i Azerbaycan'da yapıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, bu yıl Türkiye'deki festivali Samsun merkezli olmak üzere Karadeniz'de düzenleyeceklerini, Azerbaycanlıları TEKNOFEST Karadeniz'e de davet ettiğini belirtti.