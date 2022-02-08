Yapılandırmada 271 milyarlık tarihi rekor

Milyonlarca vatandaşa nefes aldıran, vergi, prim, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi kamu alacaklarına yönelik iki yapılandırmayla 271.8 milyar liralık tarihi rekor kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2020 ve 2021 yıllarında yapılandırma kapsamında 77.5 milyar liralık tahsilat gerçekleştiğini söyledi. Bakan Nebati, dün Londra'da reel sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek yeni ekonomi modeli ve yatırım fırsatlarını anlattı.

16 MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ

Hükümetin vatandaşa uzattığı barış eli havada kalmadı ve son iki yapılandırmaya başvuranların sayısı 16 milyonu geçti. Bakan Nebati, 7256 sayılı ve 7326 sayılı kanunlarla vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı olan alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlara çok önemli imkân ve kolaylıklar getirildiğini söyledi. Bakan Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta, 2020 yılındaki yasal düzenleme kapsamında toplam 115.9 milyar lira, 2021 yılındaki yasal düzenlemeyle de 155.9 milyar tutarında alacağın yapılandırıldığını açıkladı. Böylece iki yıllık dönemde toplam yapılandırma 271.8 milyar liraya ulaştı.

Nebati, 2020 yılında 2.2 milyar lira, 2021 yılında da 21 milyar lira olmak üzere 23.2 milyar lira, geçen yıl da 54.3 milyar lira tahsilat yapıldığını ifade etti. Her iki yapılandırma da vatandaşlara önemli avantajlar sağladı. Kamuya borcu olan vatandaşlara 18 aya kadar yapılandırma imkânı sağlanırken, genel sağlık sigortası borcunda anaparayı yatıranın faizi, gelir testi yaptıranın borcu silindi, primi de devlet ödüyor. Öte yandan 4 milyon üniversite mezununun da 5 milyara yakın öğrenim, harç kredisi borcu yapılandırıldı. Binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emeklilik imkânı kazandı.

LONDRA'DA YATIRIMCILARLA BULUSTU

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nebati dün Londra'da reel sektör temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Nebati bugün de iki ayrı oturumda yatırımcılar, uluslararası fon yöneticileri, iş insanları ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Nebati, yatırımcılara yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları anlatacak. Bakan Nebati, yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağı ve takvimde faiz artırımının bulunmadığı mesajını verecek. Nebati, Türk ekonomisinin yatırımcılara sağladığı avantajları paylaşacak.

■ HAZAL ATEŞ