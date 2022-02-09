Ekonomi modeli dünyaya açıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Londra'da yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle buluştu. Nebati, yeni Türkiye ekonomi modelini ve yatırımcılara sunulan fırsatları anlattı. Nebati paylaşımında, "Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Nebati önceki günkü paylaşımında da, "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticilerine Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" açıklaması yapmıştı.

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