İstanbul’daki kafelerde ısıtıcı çalıştırmak ücretli

İstanbul'da bazı kafelerin aldığı, 'ilk siparişte 30 lira ödemeyen vatandaşların kafelere oturamama' kararının ardından bir uygulama daha başladı. Artık üşüyen müşteriler kafelerde ısıtıcı çalıştırılmasını istediklerinde ayrıca ücret ödeyecekler. Isıtıcıları açmak için 2.99 lira ücret talep eden kafe işletmecileri, saatlik fiyat olarak da 3.99 lira talep edecek.

Bu uygulamayı İstanbul'da bazı kafe ve lokantalar devreye soktu. Müşterilerin az parayla çok vakit geçirmesini önlemek isteyen kafe ve lokantacılar, açılış ve saatlik ücret olmak üzere artan elektrik bedelleri için böyle bir yol izlediklerini belirtti. Restoran ve kafe sahiplerinin, az ücret ödeyerek saatlerce kafede oturanlara karşı hatırlatma yapma ve ısıtıcı ücretlerini fişlere eklemeye başlaması, vatandaşlar tarafından 'psikolojik baskı' olarak nitelendirilerek tepkilere yol açtı.