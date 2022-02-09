Ödemiş’te patatesin hasadı tekrar başladı

İZMİR Ödemiş'te aşırı soğuklarda ara verilen kış patatesinde hasat yeniden başladı. Ödemişli üreticiler, tarladaki patatesi sökmeye devam ediyor. Uygun fiyat bulduklarında, hava da iyiyse patatesleri söktüklerini belirten üreticiler, girdi maliyetlerinin artmasından şikayetçi.

Patates üreticisi İsmail Hallıoğlu, 2022 Şubat'ı itibariyle patatesin tarlada fiyatının 2.5 ile 3 lira arasında değiştiğini belirterek, "Bu fiyatlarla üretici şimdilik kazanıyor ama elde edilen kazançla yaz patatesini ekip ekemeyeceği konusunda tedirgin" dedi.