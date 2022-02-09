Stajyere 1275 lira harçlık

SGK verilerine göre geçen yıl stajyer ve kursiyer sayısı 1 milyon 440 bini geçti. Staj yapan gençlerin mezun olduktan sonra işgücüne katılımı teşvik edilirken, sadece sağlık sigortası değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1275 lira harçlık alırken, yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Yirminin altında personelin çalıştığı işletmelerde bu tutar 637 lira olarak ödenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen "Ulusal Staj Programı 2022" başvuruları 31 Mart'a dek sürecek.

İLK ÜCRET DEVLETTEN

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na alınan Ulusal Staj Programı'na 135 binin üzerinde genç başvurdu, 90 binin üzerinde gence de staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç ilk ücretini devletten aldı. Program, gençlerin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleme, başarılı olacakları alanları yakından tanıma, sahip oldukları teorik bilgi, becerileri sahada uygulama imkânı sağlanarak bireysel gelişimlerine destek veriyor.

EMEKLİKTE BAŞLANGIÇ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın "Ulusal Genç İstihdam Stratejisi" kapsamında gençlere iş ve sosyal haklar konusunda yeni uygulamalar devreye girecek. Staj döneminde sadece sağlık sigortasının değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda çalışma yapılacak. Öğrencilere uzun dönem staj, yarı zamanlı istihdam imkanı sağlanacak. ■ HAZAL ATEŞ