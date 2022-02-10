Ayşe teyzeye ‘altın’ fırsat

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yastık altında 5 bin ton olduğu tahmin edilen altını ekonomiye kazandırmaya yönelik adımları hafta sonu açıklayacak. Bu paketle 300 milyar dolar üzerinde olan altının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

TL ÖZENDİRİLECEK

Yeni paketle altının sisteme kazandırılmasının yanı sıra belli miktarının da Merkez Bankası'na destek olacak şekilde kurgulanacağı ifade ediliyor. Vatandaşa getirdiği altının gramajına göre sertifika verilerek, istediğinde geri almasına imkan sağlayacak. Yeni modelde 'Ayşe Teyze' alım-satım farkından kurtulurken, ekstra da kar payı alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altındaki altının sisteme kazandırılması konusunda önemli mesajlar verdi. Finansal piyasalara ilişkin önemli paketin açıklanacağını belirten Nebati şunları söyledi:

HAFTASONU AÇIKLAMA

"Bu paketle yastık altındaki altını sisteme sokacağız ki 5 bin ton civarında olduğu tahmin ediliyor. En önemlisi, Türk lirasını özendirme modeline katkı sağlayacak yeni bir enstrümanı dahil etmiş olacağız" dedi. Paketin hafta sonu İstanbul'da açıklanması planlanıyor. Yeni model rafineri, kuyumcular, BDDK ile çalışılarak şekillendi. Vatandaşlar altınını akredite edilmiş kuyumcuya, Darphane'ye teslim edebilecek. Altın alım satımındaki fark, vatandaşın zararı sona erecek. Sertifikanın bedeli oranında zamana bağlı kar payı da alırken, sertifikayı istediği zaman güncel fiyattan TL'ye çevirme imkanına sahip olacak. Vatandaşlar istedikleri zaman altınını bozdurma hakkına sahip oldukları bir sertifika alacak. İsteyen altın sertifikasının bedeli kadar yine altın alabilecek.