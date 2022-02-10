  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 422 sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alacak.

10.02.2022, 09:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular 8 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranı kullanılarak gerçekleştirecekler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...