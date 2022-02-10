Çiftçiye dört koldan destek

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, vatandaş ve milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine tarım sektörünün sorunlarının çözülmesi, çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması için talimat verdi. Destekler gübre, mazot, ilaç, yem gibi 4 ana unsur üzerinden yapılacak. Oranın, maliyetinin yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Bu da çiftçinin girdi maliyetlerinin yarısı oranında düşmesi anlamına geliyor. Tarım kredilerin çiftçiye destekte daha fazla rol alması, bu alanı organize eden bir yapıya dönüştürülmesi üzerinde de duruluyor.

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