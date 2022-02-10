İncir üreticilerine 5 milyon lira

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN Aydın'da güneş yanığından dolayı incirleri olumsuz etkilenen 4 bin 470 çiftçiye 5 milyon nakdi yardım yapılacak. Aydın'da geçen yıl etkili olan kuraklık ile aşırı sıcaklar, incir ağaçlarını olumsuz etkilemişti. Ağaçlar kuruma noktasına gelirken, incirde de verim kaybı yaşandı. Üreticilerin yardım talebine Cumhurbaşkanlığı kayıtsız kalmadı. İdari İşler Başkanlığı'nın 4 bin 470 çiftçiye toplam 5 milyon lira nakdi yardım yapacağı açıklandı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Hayırlı olsun, üreticiye desteğe devam" dedi. ■ İHSAN KARATAŞ

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