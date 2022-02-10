Kılıçdaroğlu’nun o sözlerine Bahçeli’den sert tepki: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, elektrik faturalarını öne sürerek tehditkar bir dil kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Twitter'dan peş peşe paylaşımlar yapan MHP Lideri, Kılıçdaroğlu'nun, 'Elektrik faturamı ödemeyeceğim' sözlerini 'Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesi' olarak yorumladı, "Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşkilatlarına bir de çağrı yaptı; "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: CAN SIKINTISINA BAŞKA BİR ÇÖZÜM BULAMIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor.

"BİR İSYAN DENEMESİDİR, GÖZ YUMULAMAZ"

Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip "elektrik faturasını ödemeyeceğini" ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip "elektrik faturasını ödemeyeceğini" ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz.

"ÖDEMEZ İSE ELEKTRİĞİ KESİLMELİ"

Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.

TEŞKİLATA TALİMAT: KANDİL GÖNDERİN

Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır.

Hayırlı olsun Sayın Kılıçdaroğlu, elimizden gelen budur, yetinmesini, sabretmesini, kandili de idareli kullanmasını bilmen temennimdir. Şu sözü de unutma ki: Karanlıktaysan gölgen bile seni yalnız bırakacaktır. İçine düştüğün karanlığı aydınlatacak henüz bir ışık da yoktur.