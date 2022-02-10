Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı yüzde 85 hibe desteğinden faydalanan 27 yaşındaki Zehra Ersoy, şehir hayatını bırakıp İzmir'in Menemen ilçesindeki köyüne yerleşerek hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Menemen Tuzçullu mahallesinde dünyaya gelen Ersoy, lise eğitiminin ardından çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştı. Evlenince kente taşınan bir çocuk annesi Zehra Ersoy, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı' kapsamındaki yüzde 85 hibe destekli projeye başvurdu.

ÖNCE KURSA KATILDIM

Başvurusu kabul edilen genç girişimci, köyüne dönerek hayvancılığa başladı. Şu sıralar yeni doğan kuzuların heyecanını yaşayan Zehra Ersoy, küçüklüğünde de bu işle ilgili tecrübesi olduğu için zorluk çekmediğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teşekkür eden Ersoy, "Bir yıl önce istiridye mantarı üretmeye başladım ve bu sürede sürekli köye gidip geldiğim için hayvan yetiştiriciliğine de merak sardım. Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü'nün sürü yönetimi kursuna katıldım. Ardından Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Programı'na başvurdum ve hibe almaya hak kazandım. 15 koyun ve 1 koç aldık. Ayrıca kendimiz de 5 koyun aldık" dedi.

MERA KURMAK ISTIYOR

KARACABEY merinosunun ülkede yetiştirilen koyunlar içinde en iyi besi performansına sahip türlerden olduğunu aktaran Ersoy, bunların et veriminin yüksek olduğunu ve yününden yararlanıldığını söyledi. Özellikle kuzularla ilgilenmeyi sevdiğini ve oğlunun da minik hayvanlarla zaman geçirdiğini ifade eden kadın, "Dört ay önce hayvanları teslim aldık, gebe olanlar vardı, onların doğumu gerçekleşti. Hayvancılık çok meşakkatli ve aynı zamanda çok zevkli. Özellikle kuzularla ayrıca ilgileniyorum, onların doğup büyüdüğünü görmek insanı mutlu ediyor. Hedefim hayvanların otlayacağı bir mera ayarlamak ve hayvan sayısını artırmak" diye konuştu.