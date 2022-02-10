MÜSİAD üyelerinden 2022’de 25 milyarlık yatırım 25 bin istihdam

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Yatırım Yılı ilan ettikleri 2022'de MÜSİAD üyelerinin 25 milyar liralık yatırım yapmasını ve 25 bin ek istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi. Asmalı, bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi başta olmak üzere dernek tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görevi devraldıklarında MÜSİ- AD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi'ni kurduklarını dile getiren Asmalı, ihracata yönelik ticarette yeni ortaklıkların oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi.

ASMALI, "Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretime dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. İlk etapta Samsun'da 7.6 milyar, Adana'da 4 milyar, İzmir'de 1.6 milyar ve Sakarya'da 660 milyon liralık yatırım projeleri hayata geçirildi. Yatırım tutarını yıl içinde 25 milyar liraya ulaştıracağız. İlk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz.

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