Sevgililer Günü’nde gül gibi ihracat

SEVGİLİLER Günü'nün sembolü gülde Türkiye'nin 5 yıllık ticaret hacmi 16 milyon dolara ulaşırken, geçen yıl ihracatta 775 bin 917 dolarla rekora imza atıldı. TÜİK verilerine göre, son 5 yılda Türkiye'de 200 hektar alanda 498 milyon 138 bin 118 adet kesme gül üretildi. Geçen yıl kesme gül üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8.5 artarak 93 milyon 274 binden 101 milyon 204 bin adede yükseldi. Söz konusu üretim 2019'da 98 milyon 130 bin, 2018'de 97 milyon 587 bin ve 2017'de 107 milyon 943 bin olarak gerçekleşmişti. Son 5 yıllık dönemde toplam 2 milyon 708 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakamın 775 bin 917 dolarlık kısmı geçen yıl gerçekleştirildi. Geçen yıl yapılan gül ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47.9 arttı. İhracat rakamları 2020'de 524 bin 680 dolar, 2019'da 460 bin 801 dolar, 2018'de 489 bin 413 dolar, 2017'de 456 bin 956 dolar olarak kayıtlara geçti.

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