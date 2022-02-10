THY açıkladı! 1000 kadın kabin memuru için işe alım süresi uzatıldı

12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı artırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı. Türk Hava Yolları'nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre, 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler. Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

"İNGİLİZCE SINAVINDAN GEÇMELERİ GEREKİYOR"

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, "Malumunuz olduğu üzere pandemi dönemini en verimli şekilde geçiren hava yollarından biri Türk Hava Yolları oldu. Pandemi sonrasında da büyümeye hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde bin kadın kabin memuru alacağız. Kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana başvurabilirler.

Tabii ki belli standartta İngilizce arıyoruz. O bakımdan başvuran arkadaşların İngilizce sınavlarında geçmeleri gerekiyor. Eğitim süreçlerini tamamlayan arkadaşlar kısa zamanda uçuşa başlayacaklar. Başladıklarında aylık 10.000 TL'nin üzerinde ücret alacaklar. Bu kapsamda kadın arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Başvuruyu üç gün daha uzattık. Normalde başvurularımız cuma günü bu cuma bitiyor idi ancak Pazartesi gününe kadar uzatıyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN ÇALIŞANLARIMIZ BÜYÜK FEDAKARLIK GÖSTERDİ"

Havacılığın belli standartlarının olduğunu söyleyen Çay, "Boy kilo standartlarımız mevcut. Başvurudan sonra belli sınavlara tabi tutacağız arkadaşlarımızı. Genel yetenek ve İngilizce gibi mülakatlarımız olacak. Daha sonra bu süreçleri geçen arkadaşlarımız iki üç aylık yaklaşık bir eğitime tabi tutulacaklar ve önümüzdeki yaz döneminde uçuşa başlayacaklar. Pandemi döneminde Türk Hava Yolları pandeminin ilk döneminde sendikayla da bir anlaşma yaparak hiçbir personel çıkartmayacağını beyan etmişti. Ancak. bu dönemde bütün çalışanlarımız büyük fedakarlıklar verdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan basın açıklamasından sonra işe başlayacak kabin memurları eğitimlerinden birkaç deneme gerçekleştirdiler.