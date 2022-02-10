Ziraat Bankası’nın tarıma desteği sürüyor

Ziraat Bankası, uygun koşullu kredilerle ülke tarımını desteklemeye devam ediyor. Ziraat Bankası Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı Recep Türk, "Üreticilerimizi ve tarladan sofraya kadar olan sürecin tamamını, 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. Ziraat Bankası, tarım sektöründeki müşterilerine yönelik finansal desteklere ek olarak, ödeme güçlüğü yaşayan tarımsal kredi borçlusu müşterilerine de ödemelerini kolaylaştırıcı imkanlar sağlıyor.

BORÇLARA KOLAYLIK

Recep Türk, söz konusu ödeme kolaylığına ilişkin, "30.11.2021'de takip hesaplarında borcu bulunan tarımsal kredili müşterilerin, takipteki tarımsal kredilerine yönelik ödeme kolaylığı sunuluyor. 31.03.2022'ye kadar sürecek uygulamada, takip hesaplarında bulunan tarımsal kredi borcunun tek seferde kapatılması halinde, kredilerin takibe intikal ettiği tarihten sonraki dönem için, temerrüt veya başka herhangi bir ad altında faiz talep edilmeyecektir. Tek seferde ödeme imkânı bulunmaması halinde ise cari kredi faiz oranlarından hesaplanacak toplam borç, tarımsal faaliyetini sürdüren müşterilerin gelir dönemlerine uygun şekilde faizsiz 60 aya kadar taksitlendirilebilecektir" diye konuştu.