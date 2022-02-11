ABD’de % 7.5 enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı

ABD'DE yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 7.2 olan beklentileri aşarak yüzde 7.5 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyon 40 yıllın zirvesindeki seyrine devam etti. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak'ta yıllık olarak yüzde 7.5 arttı. Beklenti yıllık TÜFE'nin yüzde 7.2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Aylık enflasyonun da yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.6 olduğu ülkede Ocak ayında enerji ve gıda fiyatları yüzde 0.9 artış gösterdi. Enflasyon verisinin ardından ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1.974 ile 1 Ağustos 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıktı.

DİĞER