Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi kabul edecek

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

DEV PAKETİ AÇIKLAYACAK

Ekonomide gözler Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde yarın açıklanacak destek, tedbir ve teşvik paketine odaklandı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren "KDV oranlarında sürdürülen sadeleşme çalışmalarında uygulamaya geçilmesi konut üreticisi müteahhitler için olumlu olacaktır"dedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise "Fiyat artışlarının önüne geçmek için alınacak tedbirlerin, ticaretin canlanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, piyasadaki çatı kuruluşlar, kamu ve özel banka temsilcilerinin katılımıyla yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği toplantıda bir dizi tedbir ve destek açıklayacak.

Programda, fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli destek, tedbir ve teşvik paketinin yanı sıra, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara yönelik finansman destek paketi de duyurulacak.

Bakan Nebati, başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasına ilişkin bilgi verecek.

Piyasanın merakla beklediği toplantıda açıklanacak tedbir ve desteklerin, özellikle son dönemde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerini azaltmada faydalı olması öngörülüyor.