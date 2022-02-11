Dev destek paketi yarın açıklanıyor

HAZINE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirleri, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve 60 milyarlık Kredi Garanti Fonu destekli finansman paketini yarın açıklayacak. Pakette, üretim, ihracat öncelikli desteklerin yanı sıra bir dizi tedbir ve teşvik yer alacak. BAKAN Nebati, son dönemdeki fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek. Yarın gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra KGF aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketi açıklanacak.

TOPLANTI DÜZENLENECEK

TOPLANTIDA, 'Türkiye Ekonomi Modeli' çerçevesinde, yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da kamuoyuna duyurulacak. Başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritası açıklamaya hazırlanan Nebati, alınacak önlemlere ek olarak tüm paydaşların katkısı ve desteğiyle üretici ve tüketici fiyatlarındaki artışların önüne geçmeye yönelik birçok tedbir paketine ilişkin bilgiler verecek. Programa üst düzey yöneticiler, STK'lar, çatı kuruluşların temsilcileri ve kamu ile özel bankaların genel müdürleri katılacak.