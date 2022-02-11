Elektrik fiyatlarını düşürmek için zirve

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta elektrik fiyatlarının düşürülmesine yönelik formül arayışları kapsamında 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini toplayacak. Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle saat 14.00'te Enerji Bakanlığı'nda bir araya gelerek son yıllarda yapılan altyapı yatırımları ve mevcut durumu görüşecek. Görüşmede yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları masaya yatırılacak. Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Dönmez ayrıca, 2022'de yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi alacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında düzenlemeye gidileceği açıklamasının ardından Enerji Bakanlığı harekete geçti. Bugün bakanlıkta şirketlerin üst yönetimlerinin yer alacağı toplantıda ilk gündem maddesi elektrik fiyatları olacak. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ yönetimleri de yer alacak. Dağıtım şirketlerinin mali durumları, borç ve gelir gider tabloları masaya yatırılarak fiyatların düşürülme formülleri görüşülecek.

ESNAF İÇİN YENİ TARİFE

Enerji Bakanlığı başta esnaf olmak üzere küçük işletmelerin yeni tarife taleplerini toplamaya devam ederken, dağıtım şirketleri ile maliyet hesabı çıkarıldıktan sonra, elektrikle ilgili yeni düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Ayrıca konutlar için tarife sınırının yükseltilmesi, konutlarda ikinci kademe için uygulanan yüzde 127'lik zammın bir kısmının geri alınması ve dağıtım bedellerinde indirim gibi başlıklar üzerinde duruluyor.

ŞİRKETLERİN TALEPLERİ

Toplantıda şirketlerin borçlarının yönetilmesi için bakanlıktan talepleri olacak. Bu kapsamda Elektrik Üretim AŞ üzerinden elektriğin ucuz satılmasını talep edecekleri öğrenildi. Böylece vatandaşa verilen elektriğin fiyatında doğrudan bir indirim yapılabileceği gibi şirketlerin borçları açısından döviz kurunun da sabitlenmesi talebi dile getirilecek.