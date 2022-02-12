Erdoğan’dan KDV indirimi müjdesi: Temel gıdada yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Türkiye'nin günlerdir beklediği yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan da toplantıda video konferans yöntemiyle katıldı ve yeni ekonomi paketine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2018'deki kur saldırısana karar uzanan ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimize yönelik saldırılara karşı mücadele ettik. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur dalgalanmasının da ekonomiyle alakası olmadığını ifade ettik. Yüksek enflasyonun etkilerini de ortadan kaldırmak istiyoruz.

KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1'e düşürüyoruz. Et, balık, çay kahve, peynir, kahve, şeker gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

Değerli iş insanları, enflasyonla mücadele kapsamında KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz, ürünlerde anında yüzde 7'lik düşüş demektir. Gıda ürünlerinde pazartesi günü yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını bekliyoruz. Pazartesi günü vatandaşlarımıza doğrudan yansıtacak bir hamle bekliyoruz. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır.

Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz.

Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz.