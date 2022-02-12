Elektrik zirvesinde şirketlere uyarı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti. Bakan Fatih Dönmez, dün Ankara'da elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları ele alınarak, son yıllarda yapılan altyapı yatırımları konuşuldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dönmez, şirketlerin kriz yönetim planlarını birlikte ele aldıklarını, her bir şirkete ayrı ayrı uyarı yaptıklarını ve yapılması gerekenleri detaylarıyla paylaştıklarını dile getirdi.

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Son 20 yılda elektrikte kurulu gücün 3,5 kat artırıldığını belirten Dönmez, "Bakanlık bünyesinde kriz yönetim merkezi kurduk. Fırsatları ve tehditleri değerlendirdik verimli bir toplantı oldu. Elektrik ve doğal gazda vatandaşa desteğimiz sürüyor. 100 liralık elektrik maliyetinin 50 lirasını, doğal gazda ise 100 liralık maliyetin 75 lirası hükümetimiz tarafından karşılanmaktadır. 4 milyon haneye bölgelerin ısınma ihtiyacına göre 450 lira ile bin 150 lira arasında yıllık doğal gaz desteği sağlanacağını belirten Dönmez, "Küçük ölçekli ticari işletmelerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler var, onları da değerlendiriyoruz. Herkes ne derse desin, kim neyi söylerse söylersin biz her zaman doğruları söyleyeceğiz. Biz her zaman Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alacağız" ifadelerini kullandı.