Gübre fiyatlarında yüzde 30’a varan indirim

TÜRKIYE Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nce, "14 Şubat 2022 tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde yüzde 30'a varan indirimler yapılmış olup, ÜRE gübresi 9 bin 200 TL, 20.20.0 gübresi 6 bin 100 TL ve çay gübresi ise 7 bin 500 TL'den satılacaktır" açıklaması yapıldı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimliliğin en önemli konulardan biri olduğu belirtilerek, "Girdi fiyatlarında yaşanan artışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretimi kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır" denildi.