İkinci el araç piyasası durgun seyrediyor

Türkiye'de ikinci el araç fiyatlarının yüzde 15 civarı düşmesine rağmen piyasada beklenen hareketlilik gerçekleşmedi. Banka faizlerinin yüksek seyretmesi ve iklim şartlarının da ikinci el araç piyasasını olumsuz yönde etkilediği belirtildi. Eskişehir'de uzun yıllardır ikinci el araç ticaretiyle uğraşan Salih Sarıoğlu, kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı piyasanın durgun olduğunu vurgulayıp, "Bankalar faizi düşürürse vatandaş kredi çekebilecek. Vatandaş 100 bin lira kredi çektiği zaman geriye 170 bin lira para ödüyor. O da vatandaşın işine gelmiyor" dedi.